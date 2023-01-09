Этот маленький самолет помогает детям в отдалённых районах штата Новый Южный Уэльс в Австралии. Из аэропорта..

Врач летает к пациентам в австралийский буш на самолёте

Этот маленький самолет помогает детям в отдалённых районах штата Новый Южный Уэльс в Австралии.

Из аэропорта в Сиднее он прибывает на взлётно-посадочную полосу Уильямтауна. Но это лишь короткая остановка. Здесь он забирает детского кардиолога.

Самолётом управляет небольшая организация Little Wings. Она помогает оказывать медицинскую помощь там, где до ближайшей больницы сотни километров.

[Клэр Пирсон, директор Little Wings]:

«Мы можем привезти любого врача из любой больницы для предоставления услуг».

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Для многих родителей это единственный шанс показать своего ребёнка узкому специалисту в определённой сфере.

[Джон Хантер, кардиолог]:

«Родителей всегда пугает или напрягает тот факт, что у ребёнка может быть проблема с сердцем. Поэтому очень важно иметь возможность дать гарантии или, по крайней мере, обеспечить надлежащий уход или консультацию».

3-летняя Ханна живёт в Инверелле, в 150 километрах отсюда. Однако сюда приехать намного проще, чем в ближайшую крупную больницу.

[Эмма Янг, мать Ханны]:

«Это значит, что мы уедем не на неделю, а всего на один день».

6-летний Бейли перенёс серьёзную операцию на сердце, когда ему было всего пять дней от роду. Ему каждый год приходится посещать специалиста.

[Джоанн Бекхаус, мать Бейли]:

«Чтобы поехать в Ньюкасл его показать, нам нужно оплатить проживание и взять два выходных дня».

За последние два года Little Wings помогла высвободить 8000 больничных коек.

[Клэр Пирсон, директор Little Wings]:

«Это означает, что 8000 ночей дети провели дома».

Программу основали на фоне пандемии, когда жители отдалённых районов не могли получить необходимой медицинской помощи. Теперь Little Wings шесть раз в неделю возит врачей по всему региону Нового Южного Уэльса.

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