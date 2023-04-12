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125 редких винтажных авто выехали на дороги Пуны в Индии

125 редких винтажных авто выехали на дороги Пуны в Индии

Редкие и ценные. 125 классических и винтажных автомобилей участвуют в ралли в индийском городе Пуна. Здесь..

Дата загрузки: 2023-04-12

125 редких винтажных авто выехали на дороги Пуны в Индии

Редкие и ценные. 125 классических и винтажных автомобилей участвуют в ралли в индийском городе Пуна. Здесь есть машины, на которых когда-то ездили звёзды Болливуда и Голливуда, политики и монархи.

[участник ралли]:
«Я предоставил шесть автомобилей для мероприятия. Это совершенно особенный Bentley Mark VI, принадлежавший махарадже Майсура. У меня также есть Mercedes-Benz 190SL, который принадлежал махарани Джайпура Гаятри Деви. Ещё я пригнал Rolls-Royce Silver Cloud и пикап Chevy».

Перед стартом ретроавтомобили поучаствовали в выставке. Затем отправились в 15-километровую поездку по улицам Пуны.

[зрительница]:
«Это замечательное событие. Меня удивили все эти прекрасные автомобили. Приятно быть здесь и так изумительно проводить время. Я благодарна организаторам за это мероприятие».

В Индии сохранилось много ретроавтомобилей. Когда-то махараджи, подражая британским монархам, покупали лучшие автомобили своего времени. Позже их имущество национализировали и распродали на аукционах.
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