Ловкие пальцы и деревянная палочка – вот и весь арсенал инструментов этих египетских мастеров. С его..

Мозаику из морских ракушек уже 1000 лет создают в египетской деревне

Ловкие пальцы и деревянная палочка – вот и весь арсенал инструментов этих египетских мастеров. С его помощью они выкладывают мозаику из мелких деталей. Они сделаны из морских ракушек. Этому ремеслу уже тысяча лет.

Такие мозаичные украшения создают только в деревне Сакиет Аль-Манкади в провинции Менуфия. Всего здесь 40 мастерских.

[Карим Саид, мастер]:

«Нужно много терпения, чтобы создать мозаику. Работа может занять час, а может – день или месяц».

Ракушки для мозаики привозят со всего мира, включая Австралию, Оман и Японию. Сначала материал поступает в обработку.

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[Ахмед Али, мастер]:

«Я уже профессионал. Вырезаю детали из ракушек самых разных форм и размеров».

Мозаикой украшают мебель, шахматные доски и шкатулки. Дерево для изделий привозят из Думьята.

[Саид Аммар, мастер]:

«Теперь мы используем ракушки везде – от спален и столовых до мечетей и кафедр».

Мастера хотят, чтобы их работу больше ценили местные власти и правительство Египта.

[Саид Аммар, мастер]:

«Это ремесло считается сокровищем нашей провинции. В Египте не найдёшь ничего подобного. Это есть только здесь, в нашей деревне».

Изделия, украшенные мозаикой, продают на рынках в Каире. Мастера также выполняют заказы зарубежных клиентов.

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