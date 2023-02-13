Строительные леса в виде гриба помогут рассмотреть уникальную мозаику XIII века

Подобно гигантскому грибу, эти инновационные леса будут стоять в центре одной из старейших церквей итальянской Флоренции..

Подобно гигантскому грибу, эти инновационные леса будут стоять в центре одной из старейших церквей итальянской Флоренции ближайшие шесть лет.

Это первая реставрация почти за 100 лет. Обновляют тысячу квадратных метров драгоценной мозаики на куполе баптистерия Сан-Джованни.

Строительные леса высотой более 30 метров состоят из 8500 деталей. Возводили их больше месяца. Теперь любой желающий может на них взобраться, чтобы вблизи рассмотреть 10 миллионов кусочков мозаики XIII века. Посетители смогут буквально следить за ходом реставрации.

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[Самуэль Качальи, руководитель реставрации]:

«Уникальная возможность, которая вряд ли ещё выдастся в ближайшие десятилетия».

Леса спроектировали так, чтобы они занимали минимум места снизу, и максимум вверху. Их площадь под куполом больше, чем у основания.

[Самуэль Качальи, руководитель реставрации]:«В десять раз больше. Это примерно 630 квадратных метров».

Реставраторы восстановят золотой фон, а также яркие цвета керамических элементов мозаики. Но сначала нужно оценить общее состояние.

[Беатрис Агостини, реставратор]:«(Эта первая фаза) немного похожа на диагностику пациента».

Потом команда определит наилучший способ решения каждой проблемы.

[Беатрис Агостини, реставратор]:«Мозаика станет светлее, её очистят. И позолота снова засияет, поскольку уберут верхний слой грязи».

Изображения по обе стороны от грандиозной сцены Страшного суда рассказывают истории Бытия, Иосифа, Христа и Крестителя.

Создавать фрески начали примерно в 1225 году. Купол был украшен мозаикой предположительно к концу XIII века. Потом оформили и стены баптистерия.

На проект реставрации выделили 10 миллионов евро.

Ежегодно баптистерий посещают более полутора миллионов человек. Увидеть мозаику вблизи можно будет с 24 февраля.

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