Весёлая бабушка составляет рейтинг 10 внуков

Внуки зовут бабушку Мэри ЛаМорте из Нью-Йорка няней. У неё дома на стене висит магнитная доска с фотографиями 10 внуков и есть цифры. Бабушка смотрит на поступки внуков и определяет кого на какое место поставить, то есть составляет своеобразный рейтинг.



Так, например, внук Дэн занимал четвёртое место. Однажды он пришёл к бабушке и показал две новые татуировки. «Что ты думаешь о моих новых татуировках?», – спросил он бабушку. Она тут же переместила его имя в нижнюю часть таблицы, сказав: «Вот что я думаю о твоих новых татуировках». Дэн оказался на 10 месте.



Няня рассказала, как происходит повышение и понижение внуков на доске лидеров. Перемещение вверх и вниз по доске основано на различных событиях жизни и поведении. Сыграть роль могут рождение детей либо частые или редкие визиты к бабушке.



«У моего внука только что родился ребёнок, поэтому он поднимается на самый верх, поскольку это очень счастливое время», – поделилась няня.



Дэн рассказал, что первые места чаще занимают два двоюродных брата: ветеринар и дантист. Редкие визиты к бабушке или нечастые звонки приводят к понижению в рейтинге. Однако таблица лидеров – это хороший стимул для семьи и предмет для шуток.



«Мы всегда были очень весёлой семьёй. Это хороший способ укрепления семьи, и повод пообщаться, – добавил Дэн. – Таблица лидеров – отражение чувства юмора семьи. Мне очень повезло с четырьмя весёлыми бабушками и дедушками, которые ещё живы».