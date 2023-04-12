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Табло майя для игры в мяч нашли в городе Чичен-Ица

Табло майя для игры в мяч нашли в городе Чичен-Ица

Мексиканские археологи обнаружили круглое табло майя, которое использовали во время игры в мяч. Находку сделали на..

Дата загрузки: 2023-04-13

Табло майя для игры в мяч нашли в городе Чичен-Ица
Мексиканские археологи обнаружили круглое табло майя, которое использовали во время игры в мяч.

Находку сделали на месте археологических раскопок в Чичен-Ице. Это был священный город народа Ица, а также политический и культурный центр майя на севере полуострова Юкатан в Мексике.

По данным Мексиканского института антропологии и истории, на диске изображены два игрока в мяч. Его нашли в архитектурном комплексе Чинчанчоб.

Эксперты говорят, что диск создали в ранний постклассический период между 800 и началом 900 года нашей эры.

Как отмечают исследователи, это первое открытие предмета с иероглифическим письмом более чем за одиннадцать лет раскопок. В данном случае текст сохранился полностью.

ЮНЕСКО признала Чичен-Ицу объектом Всемирного культурного наследия. Среди туристов город считается вторым по популярности местом археологических раскопок в Мексике.
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