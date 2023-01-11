Нигерийцы полюбили японскую мультипликацию

Сотни нигерийцев собрались на фестивале аниме в Лагосе. В последние годы в африканской стране появляется всё..
Дата загрузки: 2023-01-11
Сотни нигерийцев собрались на фестивале аниме в Лагосе. В последние годы в африканской стране появляется всё больше поклонников японской мультипликации. Этот фестиваль – единственное мероприятие такого рода в Нигерии. Он проходит во второй раз.
[Лаура Аджайи, соорганизатор]:
«Думаю, нигерийцам интересен жанр аниме, поскольку им нравится всё новое. Аниме – совершенно иная культура. Она уникальна для Нигерии, поэтому нигерийцы будут её любить. В аниме каждый год появляется что-то новое, и это привлекает наше внимание».
Большинство нигерийских поклонников аниме выросли на сериалах о ниндзя-подростке Наруто, роботе Вольтроне и бродяге Кэнсине.
[поклонник аниме]:
«Я люблю аниме, потому что там всё как в жизни. Аниме есть для всех и обо всём. Если вам нравится спорт или фильмы ужасов, или боевики, или романтика, или сказки, то можно найти аниме на эти темы. Просто надо поискать».
Жанр аниме в отличие от детских мультфильмов рассчитан на подростковую и взрослую аудиторию. Персонажи и фоны прорисованы в характерной манере. Обычно аниме издаётся в форме телевизионных сериалов и фильмов.
Организаторы фестиваля в Лагосе хотят популяризовать аниме среди нигерийцев и надеются в будущем проводить ещё более масштабные мероприятия.
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