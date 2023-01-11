У американцев появился шанс выиграть $1,1 млрд в лотерею «Мега Миллионы»

Шанс выиграть 1 миллиард 100 миллионов долларов появился у жителей США. Люди скупают билеты лотереи «Мега..

Шанс выиграть 1 миллиард 100 миллионов долларов появился у жителей США. Люди скупают билеты лотереи «Мега Миллионы». Это уже четвёртый раз за последние четыре года, когда её джекпот превышает один миллиард долларов.

В Вашингтоне покупатели лотерейных билетов мечтают о том, что сделают в случае выигрыша.

[житель Вашингтона]:

«Я погасил бы ипотечные кредиты и помог бы нескольким людям». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я помогла бы иностранным нуждающимся, своим детям и некоторым соседям».

«Мега Миллионы» проводят розыгрыш дважды в неделю. Предыдущий джекпот разыгрывали в октябре. Если в этот раз выигрыш никому не достанется, то джекпот продолжит расти.

Самый большой джекпот американской лотереи в размере один миллиард 537 миллионов долларов был разыгран в 2018 году. Он достался владельцу билета, купленного в Южной Каролине. Второй по величине джекпот в размере один миллиард 50 миллионов долларов выиграли в декабре 2021-го четыре человека из Мичигана. На третьем месте джекпот в размере 656 миллионов долларов, разыгранный в 2012-м. Его разделили владельцы трёх билетов.

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