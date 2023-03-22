«Это наше сокровище»: китайский панголин впервые родился в Пражском зоопарке

Впервые в Пражском зоопарке появился на свет детёныш редкого китайского панголина. Эта самка – также первый..

Впервые в Пражском зоопарке появился на свет детёныш редкого китайского панголина. Эта самка – также первый представитель своего вида, который родился в Европе.

Вырастить панголина в неволе очень трудно. Смотрители зоопарка уже пережили сильный испуг, когда детёныш начал быстро терять вес. Оказалось, что у матери не хватает молока. Пришлось консультироваться со специалистами Тайбэйского зоопарка. Родители детёныша прибыли в Чехию с Тайваня.

После этого маму маленького панголина перевели на специальную диету. Кроме того, детёныша докармливали кошачьим молоком.

[Мирослав Бобек, директор Пражского зоопарка]:

«Детёнышу уже шесть недель. Не хочу сглазить, но если мы его вырастим, то это станет большим достижением в разведении. Разводить любые виды панголинов невероятно сложно. Это удалось всего нескольким зоопаркам (в мире). И этот детёныш – первый в Европе. Это золото, наше сокровище».

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Новорождённый панголин весил всего 135 граммов. Взрослые животные весят от двух до семи килограммов.

Пока детёныш прошёл первый трудный этап. Второй будет, когда с молока он начнёт переходить на твёрдую пищу. Панголины едят только определённые виды муравьёв и термитов, а также личинок. Поэтому содержать в неволе этих млекопитающих очень сложно. Через несколько лет они просто погибают.

В Европе китайские панголины есть только в Лейпцигском и Пражском зоопарках. В Чехию эти животные прибыли в прошлом году. Самца зовут Го Бао, а самку – Жунь Хоу Тан.

В мире существует всего восемь видов панголинов. Четыре водятся в Африке, остальные в Азии. Всем видам угрожает вымирание. Пражский зоопарк финансирует два реабилитационных центра на двух континентах, чтобы помочь в спасении панголинов.

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