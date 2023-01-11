Во Франции хотят повысить пенсионный возраст на 2 года

Во Франции планируют повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Об этом объявила премьер-министр страны..

Во Франции планируют повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Об этом объявила премьер-министр страны Элизабет Борн. По её словам, это позволит сохранить пенсионную систему Франции в условиях, когда число пенсионеров постоянно увеличивается.

Реформа рассчитана на восемь лет. То есть каждый год пенсионный возраст будет повышаться на три месяца и достигнет 64 лет к 2030 году. При этом с 2027 года полную пенсию смогут получать только те, кто отработал 43 года. Остальные могут рассчитывать на 100-процентные выплаты, выйдя на пенсию в 67 лет.

Выходить на пенсию раньше 64 лет смогут пожарные и полицейские. А также те, кто работает с раннего возраста и уже выработал необходимый стаж.

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Кроме того, власти хотят уже в этом году проиндексировать пенсии примерно двух миллионов человек. Ежемесячные выплаты повысят до 1200 евро. Это 85% размера минимальной зарплаты.

[Элизабет Борн, премьер-министр Франции]:

«Наш проект будет финансировать только пенсионную систему. Ещё раз повторюсь, каждый цент, каждый взнос пойдёт на финансирование пенсионной системы и больше никуда. Кроме того, мы не будем повышать налоги и требовать увеличения минимальной зарплаты, поскольку стремимся достичь полной занятости».

Провести пенсионную реформу – давнее обещание Эмманюэля Макрона. В первый президентский срок он не смог его выполнить из-за пандемии.

Теперь необходимо, чтобы за проект проголосовал парламент, в котором у Макрона нет большинства. Против реформы уже пообещали выступить представители ультралевой и ультраправой партий. Однако правительство может принять закон и без голосования.

Между тем профсоюзы высказались против пенсионной реформы и уже планируют организовать протесты и забастовки.

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