Группа женщин бежит навстречу проезжающему грузовику на шоссе в Зимбабве. Они надеются убедить водителей купить их..

Дикие звери, грабители и злые землевладельцы: как в Зимбабве проходит грибной сезон

Группа женщин бежит навстречу проезжающему грузовику на шоссе в Зимбабве. Они надеются убедить водителей купить их улов – разноцветные грибы.

В стране сейчас сезон дождей. Это идеальное время, чтобы заработать. Особенно для Зимбабве с высоким уровнем безработицы и нехваткой еды.

Обычно местные жители ищут грибы по ночам, поскольку землевладельцы не приветствуют их присутствие.

[Диана Чивара, местная жительница]:

«Мы просыпаемся около трёх часов ночи и идём на поиски. Мы не можем приходить днём, потому что владельцы земли запрещают собирать здесь грибы. Так что мы приходим пораньше и прячемся от них».

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После сбора женщина направляется к оживлённому шоссе. Сначала грибы чистит и моет. Потом нужно выдержать конкуренцию со стороны таких же продавцов, как она, и сбыть свой товар.

При этом очень важно знать, какие грибы пригодны в пищу, ведь многие могут быть смертельно опасными.

Здесь знания обычно передаются от матери дочери.

Сегодня Полайт Мугобо отправляется собирать грибы с мужем и сыном.

[Полайт Мугобо, местная жительница]:

«Иногда встречаем грабителей. Они всё у нас забирают. Иногда владельцы земель нас прогоняют. Мы прячемся. Это непросто. Ещё нужно быть осторожным, потому что могут напасть дикие звери».

Грибной сезон – важный период для большинства местных семей. Каждая зарабатывает на них около 100 долларов в месяц. Также люди сами употребляют грибы в пищу.

При этом полиция регулярно предупреждает людей об опасности грибов. Несмотря на то, что люди передают знания о ядовитых видах, смертельные случаи продолжают происходить. Так, в январе в этой местности в одной семье умерло три ребёнка, съев ядовитые грибы. А несколько лет назад здесь по этой же причине умерло десять членов одной семьи.

Чтобы решить проблему, правительство поощряет местных жителей создавать фермы по выращиванию только одного вида грибов, например, вёшенок.

Однако сбор в сезон дождей по-прежнему остаётся самым популярным способом заработать.

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