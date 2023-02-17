Индийские модельеры покоряют мир своими творениями

Индийская мода продолжает покорять мир. Самых талантливых дизайнеров приглашают на престижные показы в разные страны. Так,..

Индийская мода продолжает покорять мир. Самых талантливых дизайнеров приглашают на престижные показы в разные страны. Так, модельер Рахул Мишра стал первым индийцем, получившим международную премию Woolmark Prize в 2014 году в Милане. Также он первый индийский дизайнер, которого пригласили на Неделю моды в Париже в 2020 году.

Мишра привёз в столицу Франции коллекцию под названием «Космос».

[Рахул Мишра, модельер]:

«»Космос» – это не просто коллекция. Она выражает причастность всех. Она отражает не моё мастерство, а мастерство всего сообщества».

Модельер сотрудничает с сельскими мастерами: ткачами, швеями и вышивальщицами. В производстве одежды участвуют примерно 900 человек. Так он позволяет людям нормально зарабатывать. Обычно товар у мастеров покупают посредники, которые платят буквально гроши.

[Рахул Мишра, модельер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Сейчас в Индии работает 100 дизайнеров, которые выполняют заказы иностранных покупателей.

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