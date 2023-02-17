Индийские модельеры покоряют мир своими творениями

Индийская мода продолжает покорять мир. Самых талантливых дизайнеров приглашают на престижные показы в разные страны. Так,..
Дата загрузки: 2023-02-17
Мишра привёз в столицу Франции коллекцию под названием «Космос».
[Рахул Мишра, модельер]:
«»Космос» – это не просто коллекция. Она выражает причастность всех. Она отражает не моё мастерство, а мастерство всего сообщества».
Модельер сотрудничает с сельскими мастерами: ткачами, швеями и вышивальщицами. В производстве одежды участвуют примерно 900 человек. Так он позволяет людям нормально зарабатывать. Обычно товар у мастеров покупают посредники, которые платят буквально гроши.
[Рахул Мишра, модельер]:
«Сари ручной работы продают на рынке за 50 тысяч рупий (это 600 долларов). А производитель получает за него только 500 рупий (6 долларов). Это всего один процент».
Сейчас в Индии работает 100 дизайнеров, которые выполняют заказы иностранных покупателей.
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