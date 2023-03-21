Индиец, недоучившийся в школе, создал вечный карманный календарь

Вечный карманный календарь создал пожилой индиец из Коимбатура. Календарь состоит из 24 страниц и рассчитан на.....

Вечный карманный календарь создал пожилой индиец из Коимбатура. Календарь состоит из 24 страниц и рассчитан на… два миллиарда лет. Разработка получила награду правительства штата Тамилнад.

60-летний Мунирадж – бывший корректор. В школе недоучился. Однажды мужчина пытался определить день недели какого-то события в 1988 году, который был високосным.

[Мунирадж, изобретатель вечного календаря]:

«Именно тогда я увидел закономерность в смене дат и дней недели. Я выяснил, что каждое столетие даты сдвигаются назад на день, а в високосный год разница больше ещё на один день».

Сначала индиец изобрёл календарь на 30 страниц. Позже его усовершенствовал и сократил. Мунирадж надеется, что его разработка поможет в изучении движения планет.

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Первые вечные календари начали создавать ещё в начале прошлого тысячелетия. Их делали в виде таблицы. Также были дисковые.

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