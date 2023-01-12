Сильный пожар разгорелся на химзаводе в США

Сильный пожар разгорелся на химзаводе в американском штате Иллинойс примерно в 160 километрах к югу от..
Дата загрузки: 2023-01-12
[местный житель]:
«Я выглянул в окно – везде на улице были люди, а пламя было высотой 30-45 метров. Потом начались взрывы».
[местный житель]:
«Пламя вздымалось прямо над деревьями. Я был в шоке, никогда не видел ничего подобного».
[местный житель]:
«Всё выглядело очень плохо. Я подумал, что всё взорвётся. Много дыма».
Предприятие Carus Chemical находится в небольшом городке в округе Ла-Салл. На нём производят химикаты для обработки питьевой воды.
Пожар удалось потушить. По словам пожарных, жертв и пострадавших нет. Но ущерб для зданий завода значительный.
При этом полиция сообщила, что в окружающую среду попал окислитель. Людей просят не прикасаться к веществу.
[местный житель]:
«Мы не знаем, что теперь будет с водой, почвой и воздухом. Это как игра в ожидание».
Ведомство по охране окружающей среды Иллинойса говорит, что следит за ситуацией.
Причина пожара пока не известна. Ведётся следствие.
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