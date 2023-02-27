На Кубе уже больше недели полыхает сильный лесной пожар. На борьбу с огнём брошены пожарные и..

На Кубе больше недели полыхает сильный лесной пожар

На Кубе уже больше недели полыхает сильный лесной пожар. На борьбу с огнём брошены пожарные и силы обороны Кубы. Задействованы самолёты и вертолёты.

Горят леса в восточной части острова. Пламя охватило около 900 гектаров территории.

[жительница Маяри]:

«Всё случилось в один момент. Ветер сильный, и пламя раздувается». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [Луис Анхель Макарено, замглавы Службы гражданской обороны Кубы]:

«Задача сложная, потому что горные леса сложные по своей географической структуре. Работаем в таких условиях».

Огонь уже нанёс серьёзный ущерб местным плантациям, в том числе уничтожил урожай кофе.

В целом в одном только январе на Кубе зафиксировали 80 лесных пожаров. Для этого региона это непривычно много.

Короткая ссылка на эту страницу: