На Кубе больше недели полыхает сильный лесной пожар

На Кубе уже больше недели полыхает сильный лесной пожар. На борьбу с огнём брошены пожарные и..
Дата загрузки: 2023-02-28
На Кубе уже больше недели полыхает сильный лесной пожар. На борьбу с огнём брошены пожарные и силы обороны Кубы. Задействованы самолёты и вертолёты.
Горят леса в восточной части острова. Пламя охватило около 900 гектаров территории.
[жительница Маяри]:
«Всё случилось в один момент. Ветер сильный, и пламя раздувается».
[Луис Анхель Макарено, замглавы Службы гражданской обороны Кубы]:
«Задача сложная, потому что горные леса сложные по своей географической структуре. Работаем в таких условиях».
Огонь уже нанёс серьёзный ущерб местным плантациям, в том числе уничтожил урожай кофе.
В целом в одном только январе на Кубе зафиксировали 80 лесных пожаров. Для этого региона это непривычно много.
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