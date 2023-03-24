В Испании между регионами Арагон и Валенсия бушует лесной пожар. Огонь приближается к жилым домам. Некоторые..

В Испании 1000 человек были вынуждены бежать от пожара

В Испании между регионами Арагон и Валенсия бушует лесной пожар. Огонь приближается к жилым домам.

Некоторые местные жители предпочли не дожидаться официального распоряжения об эвакуации.

[местный житель]:

«Мы эвакуируемся в качестве меры предосторожности. Мы не получали предписания, но знаем, что эта долина сложная для эвакуации, потому что дороги узкие».

Для некоторых населённых пунктов предписание уже выдали. Свои дома были вынуждены покинуть около тысячи человек.

[местная жительница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Да, мы переживаем. Мы такого не ожидали. Но это произошло потому, что леса забросили. Это позор». [местная жительница]:

«Нужно больше людей и больше мер профилактики. Если бы они были, то этот пожар не был бы таким опасным. Кроме того, дождей было мало, и воды у нас всё меньше и меньше».

Экстренные службы сообщили, что создали временное убежище на 600 человек и полевой госпиталь.

Пожар близ городка Вильянуэва-де-Вивер в Валенсии охватил уже более тысячи гектаров территории.

В тушении огня задействовали 15 самолётов.

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