В Испании полыхает первый в сезоне крупный лесной пожар

Драматичные кадры с востока Испании. В регионе более пяти дней полыхает лесной пожар – первый крупный..

Драматичные кадры с востока Испании. В регионе более пяти дней полыхает лесной пожар – первый крупный в этом сезоне.

Он начался близ городка Вильянуэва-де-Вивер в регионе Валенсии и уже испепелил более 4 тысяч гектаров территории. 1700 человек были вынуждены покинуть свои дома в Валенсии и Арагоне. Двумстам уже разрешили вернуться.

С огнём пытаются справиться более 50 пожарных. Задействовано 20 самолётов и вертолётов.

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Местные жители опасаются, что сильный ветер может осложнить ситуацию.

[Антонио Девеса, житель Пина-де-Монтальграо]:

«При пожаре самое плохое – это ветер. Утром он вроде бы стих, но пламя ещё есть, и мы переживаем, что ветер переменится, и ситуация усложнится. Будем надеяться на лучшее». [Хорхе Грауселл, житель Пина-де-Монтальграо]:

«Пришёл проверить, что отсюда видно. В этих местах туризм очень важен. Люди здесь зарабатывают на пеших и велопоходах, и те несколько баров, которые тут есть – это их единственный бизнес. Если всё это сгорит, то люди останутся ни с чем».

Власти призвали так называемых «огненных туристов» держаться подальше от огня, поскольку они подвергают себя риску, а также мешают пожарным.

Из-за аномально сухой зимы в ряде регионов южной Европы есть опасения, что снова начнутся разрушительные пожары, как в прошлом году. Тогда в Европе выгорело около 785 тысяч гектаров территории. Это вдвое больше, чем в среднем было ежегодно последние 16 лет.

В Испании в прошлом году почти 500 лесных пожаров выжгли рекордные 307 тысяч гектаров земли.

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