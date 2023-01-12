Уганда объявила о победе над лихорадкой Эбола

Уганда объявила об окончании почти четырёхмесячной вспышки лихорадки Эбола. Министр здравоохранения страны сказала, что борьба с..

Уганда объявила об окончании почти четырёхмесячной вспышки лихорадки Эбола. Министр здравоохранения страны сказала, что борьба с вирусом была непростой. Однако в итоге его удалось взять под контроль, несмотря на отсутствие проверенной вакцины против конкретного штамма Эболы.

Прежде чем объявить об окончании вспышки, Минздрав Уганды в течение 42 дней не зафиксировал ни одного нового случая. Это два полных инкубационных периода.

[Джейн Рут Асенг, министр здравоохранения Уганды]:

«Мы не зарегистрировали ни одного нового случая лихорадки Эбола, несмотря на постоянное интенсивное наблюдение как в эпицентре вспышки, так и в других регионах. Теперь я подтверждаю, что все цепочки передачи были полностью прерваны».

Эпицентром последний вспышки был город Мубенде в центре Уганды. Случаи регистрировали и в нескольких других районах, включая столицу Кампалу.

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В целом от болезни в этот раз скончалось 55 из 143 инфицированных с сентября пациентов. Шестеро умерших были медицинскими работниками.

Это уже восьмая вспышка Эболы в Уганде. Первый известный случай зарегистрировали здесь в 2000 году. Тогда случилась самая смертоносная эпидемия, в результате которой умерло более половины из 425 инфицированных.

Эбола распространяется через контакт с биологическими жидкостями больного человека. Летальность достигает 50%.

Во время вспышки 2013-2016 годов в Западной Африке погибло более 11 300 человек. При этом известно, по меньшей мере, о двух штаммах Эболы. Один из них – «заир» – недавно вызвал эпидемии в соседней ДР Конго. А в Уганде выявили вариант «судан», для которого пока не разработали проверенной вакцины.

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