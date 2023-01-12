Уганда объявила о победе над лихорадкой Эбола

Уганда объявила об окончании почти четырёхмесячной вспышки лихорадки Эбола. Министр здравоохранения страны сказала, что борьба с..
Дата загрузки: 2023-01-12
Прежде чем объявить об окончании вспышки, Минздрав Уганды в течение 42 дней не зафиксировал ни одного нового случая. Это два полных инкубационных периода.
[Джейн Рут Асенг, министр здравоохранения Уганды]:
«Мы не зарегистрировали ни одного нового случая лихорадки Эбола, несмотря на постоянное интенсивное наблюдение как в эпицентре вспышки, так и в других регионах. Теперь я подтверждаю, что все цепочки передачи были полностью прерваны».
Эпицентром последний вспышки был город Мубенде в центре Уганды. Случаи регистрировали и в нескольких других районах, включая столицу Кампалу.
В целом от болезни в этот раз скончалось 55 из 143 инфицированных с сентября пациентов. Шестеро умерших были медицинскими работниками.
Это уже восьмая вспышка Эболы в Уганде. Первый известный случай зарегистрировали здесь в 2000 году. Тогда случилась самая смертоносная эпидемия, в результате которой умерло более половины из 425 инфицированных.
Эбола распространяется через контакт с биологическими жидкостями больного человека. Летальность достигает 50%.
Во время вспышки 2013-2016 годов в Западной Африке погибло более 11 300 человек. При этом известно, по меньшей мере, о двух штаммах Эболы. Один из них – «заир» – недавно вызвал эпидемии в соседней ДР Конго. А в Уганде выявили вариант «судан», для которого пока не разработали проверенной вакцины.
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