Испания: более 100 лесных пожаров и рекордная жара

На севере Испании в регионе Астурия полыхает более сотни лесных пожаров. По всей стране также фиксируют..

На севере Испании в регионе Астурия полыхает более сотни лесных пожаров. По всей стране также фиксируют рекордно высокие для весны температуры – на 7-14 градусов выше нормы.

Жителям Астурии запретили посещать леса и перемещаться лесными дорогами. Власти говорят, что леса подожгли намеренно, и обещают, что все виновные будут наказаны.

Испания также до сих пор пытается справиться с крупнейшим в этом сезоне лесным пожаром, который полыхает в Валенсии. Там уже выжжено более 4700 гектаров территории.

Тем временем на Канарским островах – жара в плюс 40 градусов по Цельсию.

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[Бренда Медина, жительница Лас-Пальмаса]:

«Это довольно сложно. Стрессовая ситуация. Мы приехали из Лас-Пальмаса подышать свежим воздухом, но здесь оказалось ещё жарче. Нет спасения даже на пляже».

А вот туристы из северных стран, наоборот, такой погоде рады.

[Мария Антонсен, туристка из Норвегии]:

«Да, очень жарко, но вода прохладная, и это спасает. Нужно использовать много солнцезащитного крема, это важно. Но здесь так красиво. У нас в Норвегии снег, так что прекрасно быть здесь в такую жару».

Власти Канарских островов выпустили предупреждение об опасности жаркой погоды на Гран-Канарии.

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