Испания: более 100 лесных пожаров и рекордная жара

На севере Испании в регионе Астурия полыхает более сотни лесных пожаров. По всей стране также фиксируют..
Дата загрузки: 2023-03-31
Жителям Астурии запретили посещать леса и перемещаться лесными дорогами. Власти говорят, что леса подожгли намеренно, и обещают, что все виновные будут наказаны.
Испания также до сих пор пытается справиться с крупнейшим в этом сезоне лесным пожаром, который полыхает в Валенсии. Там уже выжжено более 4700 гектаров территории.
Тем временем на Канарским островах – жара в плюс 40 градусов по Цельсию.
[Бренда Медина, жительница Лас-Пальмаса]:
«Это довольно сложно. Стрессовая ситуация. Мы приехали из Лас-Пальмаса подышать свежим воздухом, но здесь оказалось ещё жарче. Нет спасения даже на пляже».
А вот туристы из северных стран, наоборот, такой погоде рады.
[Мария Антонсен, туристка из Норвегии]:
«Да, очень жарко, но вода прохладная, и это спасает. Нужно использовать много солнцезащитного крема, это важно. Но здесь так красиво. У нас в Норвегии снег, так что прекрасно быть здесь в такую жару».
Власти Канарских островов выпустили предупреждение об опасности жаркой погоды на Гран-Канарии.
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