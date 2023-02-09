В это полотенце завёрнут пуду – редкое парнокопытное из семейства оленевых. Он обгорел во время лесных..

Ветеринары спасают зверей, пострадавших во время лесных пожаров в Чили

В это полотенце завёрнут пуду – редкое парнокопытное из семейства оленевых. Он обгорел во время лесных пожаров в Чили. Сейчас животное лечат в ветклинике в Чильяне. Сюда также привозят соневидных опоссумов, малых гризонов и других животных.

[Аравена Рамирес, сотрудница реабилитационного центра]:

«Это незаменимые виды, обитающие в наших родных лесах. Эти животные распространяют семена».

Лесные пожары охватили три региона – Био-Био, Ньюбле и Арауканию. Огнём выжгло территорию в 3000 квадратных километров. Это почти в четыре раза больше площади Сингапура. Погибли 24 человека, более 2000 пострадали. При этом погибают и получают ожоги и дикие животные.

[Аравена Рамирес, сотрудница реабилитационного центра]:

«Мы пытаемся стабилизировать состояние животных и облегчить боль от ожогов. В реабилитационном центре их готовят к возвращению в дикую природу».

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Над спасением животных работают сотрудники реабилитационного центра региона Ньюбле и учащиеся ветеринарного факультета Университета Консепсьон. В Чильяне находится университетский городок.

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