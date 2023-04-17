Лесные пожары бушуют на границе Испании и Франции

Бушующий огонь подбирается к городу Портбоу в Каталонии на границе с Францией. Лесной пожар начался на..

Бушующий огонь подбирается к городу Портбоу в Каталонии на границе с Францией. Лесной пожар начался на французской территории, а в воскресенье перекинулся на Испанию. Жители нескольких ферм были вынуждены эвакуироваться. Сообщений о жертвах или пострадавших нет.

По данным испанских СМИ, по обе стороны границы уже выгорело не менее 750 гектаров земли. В зоне бедствия приостановлено железнодорожное сообщение. Также перекрыты автодороги.

Огонь тушат более 350 спасателей. Власти Каталонии направили девять пожарных расчётов на помощь французским коллегам.

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Тем временем ещё один пожар вспыхнул на побережье Средиземного моря. Он угрожает французскому городу. На тушение направлены сотни сотрудников экстренных служб.

Летом прошлого года Европа пережила аномально жаркую и засушливую погоду. Это привело к лесным пожарам во многих европейских странах. Больше всего пострадали Греция, Португалия, Франция и Испания. Сгорели десятки тысяч гектаров леса.

После летней засухи обильные осадки так и не пришли. В итоге во Франции и в Испании пожары продолжались всю зиму.

Французские власти предупредили граждан, что этим летом засуха может быть ещё сильнее. Ранее они ввели ограничения на потребление воды в четырёх департаментах на юге страны. Подобные меры могут коснуться и других регионов Франции.

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