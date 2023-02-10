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Столица Чили изнывает от жары и задыхается от пожаров

Столица Чили изнывает от жары и задыхается от пожаров

Жители столицы Чили страдают от жары. В добавок Сантьяго накрыло облаком дыма от пожаров, которые бушуют..

Дата загрузки: 2023-02-10

Столица Чили изнывает от жары и задыхается от пожаров
Жители столицы Чили страдают от жары. В добавок Сантьяго накрыло облаком дыма от пожаров, которые бушуют в южно-центральных регионах Чили.

Метеорологи предупреждают, что столбики термометров поднимутся до +37.

[Исабель Салазар, жительница Сантьяго]:
«Ощущения такие, будто у нас высокий уровень загрязнения. Обычно я вижу холм с места, где работаю в Сантьяго, а сейчас его не видно. Ночью там тоже туман. И очень сухо».

[Сол Феррер, венесуэлка, живущая в Чили]:

«Жарко, но терпимо. Мне сказали, что люди купаются на улицах. Думаю, это уже слишком, потому что жара терпимая. По крайней мере, для меня».

[Макс Каркамо, продавец льда]:
«Сегодня жарко, вот почему у меня покупают лёд. Люди просят упаковку льда и вскоре возвращаются за новой. Так что бизнес идёт хорошо».

Тем временем лесные пожары на юге центральной части страны уже унесли жизни 24 человек. От огня пострадало более 300 тысяч гектаров территории.
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