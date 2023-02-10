Столица Чили изнывает от жары и задыхается от пожаров

Жители столицы Чили страдают от жары. В добавок Сантьяго накрыло облаком дыма от пожаров, которые бушуют в южно-центральных регионах Чили.

Метеорологи предупреждают, что столбики термометров поднимутся до +37.

[Исабель Салазар, жительница Сантьяго]:

«Ощущения такие, будто у нас высокий уровень загрязнения. Обычно я вижу холм с места, где работаю в Сантьяго, а сейчас его не видно. Ночью там тоже туман. И очень сухо».

[Сол Феррер, венесуэлка, живущая в Чили]:

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«Жарко, но терпимо. Мне сказали, что люди купаются на улицах. Думаю, это уже слишком, потому что жара терпимая. По крайней мере, для меня».

[Макс Каркамо, продавец льда]:

«Сегодня жарко, вот почему у меня покупают лёд. Люди просят упаковку льда и вскоре возвращаются за новой. Так что бизнес идёт хорошо».