К концу года в Англии запретят одноразовую пластиковую посуду, включая контейнеры для еды, тарелки, стаканы и..

В Англии запретят одноразовую пластиковую посуду к концу 2023 года

К концу года в Англии запретят одноразовую пластиковую посуду, включая контейнеры для еды, тарелки, стаканы и столовые приборы. Подобные меры уже ввели в Уэльсе и Шотландии.

Владельцам заведений общественного питания рекомендуют переходить на посуду из биоразлагаемых материалов. Например, деревянная вилка сгниёт за два года, а пластиковая разложится только через 200 лет. Но безвредная для природы посуда стоит дорого. Переход на неё может обойтись сектору в 90 миллионов фунтов стерлингов в год. Это 100 миллионов евро.

[Хасан Бече, управляющий кафе]:

«Если увеличить расходы, то вырастут издержки. Думаю, что многие после этого закроются».

В Англии ежегодно используют примерно миллиард одноразовых пластиковых тарелок и более четырёх миллиардов столовых приборов. И только 10% этого объёма идут в переработку.

[Эндрю Кук, представитель Ассоциации по торговле рыбой]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Меня больше всего беспокоит доступность такой посуды. Также нет единого мнения о переработке отходов. Поэтому местные власти должны решить, что потребителям делать с пластиковой посудой после использования».

В 2020 году власти Великобритании запретили производство трубочек для коктейлей и ватных палочек из пластмассы.

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