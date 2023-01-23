Стрельба на китайский Новый год: 10 погибших

Жители города Монтерей-Парк в Калифорнии собрались на вечер памяти после смертоносной стрельбы в местном танцевальном зале..

Жители города Монтерей-Парк в Калифорнии собрались на вечер памяти после смертоносной стрельбы в местном танцевальном зале на китайский Новый год.

В результате инцидента десять человек погибли, семеро были ранены. По меньшей мере, один находится в критическом состоянии.

Нападавшего идентифицировали как 72-летнего местного жителя азиатского происхождения Ху Цан Трана. Он скрылся с места преступления, после чего забаррикадировался в белом фургоне примерно в 35 километрах от места стрельбы.

После многочасовой осады, когда полицейским удалось приблизиться к автомобилю, злоумышленник застрелился.

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Полиция предполагает, что мужчина хотел убить больше людей. После стрельбы в одном зале он направился в другой. Однако там люди забрали у него оружие, после чего мужчина скрылся.

У него был полуавтоматический штурмовой пистолет с магазином.

[Роберт Луна, шериф округа Лос-Анджелес]:

«Подозреваемый отправился в зал города Аламбра после того, как устроил стрельбу. И его разоружили два храбрых члена сообщества. Я считаю их героями, поскольку они спасли жизни людей».

Мотив нападавшего неизвестен. Впрочем, один представитель китайского сообщества сказал, что возможным толчком к массовому убийству могла стать бытовая ссора.

Стрельба произошла после 10 часов вечера в субботу в районе места двухдневного празднования китайского Лунного Нового года. Многие улицы в центре города были перекрыты для автомобилей. Праздники здесь собирают тысячи людей со всей Южной Калифорнии. Как сообщили в полиции, мероприятия, запланированные на воскресенье, были отменены.

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