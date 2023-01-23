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Тонны мусора: город в Европе превращается в «региональную свалку»

Тонны мусора: город в Европе превращается в «региональную свалку»

Драматичные кадры из Боснии и Герцеговины. Это – пластиковый мусор, который скопился за барьером на водохранилище..

Дата загрузки: 2023-01-24

Тонны мусора: город в Европе превращается в «региональную свалку»

Драматичные кадры из Боснии и Герцеговины. Это – пластиковый мусор, который скопился за барьером на водохранилище Вишеградско-Езеро. Оно расположено на реке Дрина, и на нём стоит город Вишеград.

[Деян Фуртула, активист-природозащитник]:
«Наш город находится в верхней части водохранилища, и позади нас – барьер, который удерживает плавающий мусор. Его приносит течением с верховий реки Дрина, а также частично с реки Лим. Этой проблеме в Вишеграде уже двадцать лет, и это серьёзная экологическая катастрофа».

В последние дни в Боснии и Герцеговине, а также в соседней Черногории шли сильные дожди. Отсюда столько мусора. Причём, самого разнообразного.

[Деян Фуртула, активист-природозащитник]:
«Уровень воды в Дрине поднялся. Это привело к притоку отходов в наш район. <…> Кроме пластика, здесь есть также предметы быта, включая холодильники и плиты. Здесь плавает буквально всё, что только можно придумать. Особенно трудно убирать плавающие деревья».

Местные экологические активисты годами бьют тревогу, но такая картина продолжает повторяться.

[Деян Фуртула, активист-природозащитник]:
«По факту Вишеград превращается в региональную свалку».

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