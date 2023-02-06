Одно из самых страшных стихийных бедствий за последние годы обрушилось на Чили. В трёх регионах бушуют..

24 человека погибли и 1000 пострадала в результате масштабных пожаров в Чили

Одно из самых страшных стихийных бедствий за последние годы обрушилось на Чили. В трёх регионах бушуют лесные пожары. Погибли не менее 24 человек, почти тысяча пострадала, более 25 находятся в тяжёлом состоянии. Примерно 1500 жителей эвакуировались во временные убежища.

Пожары охватили площадь в 2700 квадратных километров в регионах Био-Био, Ньюбле и Араукания в центральной части страны.

В Био-Био растут обширные леса. Здесь также много виноградников и фруктовых плантаций. В этом регионе бушует 260 пожаров, 28 из них – наиболее опасные.

[жительница города Санта-Хуана]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы с отцом бросили машины там и остались здесь, а огонь приближался. Я в отчаянии сказала маме, что пламя уже рядом, и взяла на руки сына. А соседи сказали нам прыгать в бассейн».

Тушение пожара осложняет летняя жара. Местами в пострадавших регионах температура превышает 40 градусов Цельсия. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельских районах, чтобы ускорить оказание помощи.

[Габриэль Борич, президент Чили]:

«Мы также видим, как люди помогают друг другу. Мы тоже поддерживаем их как можем. Мы мобилизуем все ресурсы, необходимые для этого, и вместе пройдём через это (бедствие)».

Чилийские власти обратились за помощью к другим странам. Откликнулись Испания, США, Аргентина, Бразилия, Эквадор и Венесуэла. В Чили пришлют самолёты и специалистов по тушению пожаров.

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