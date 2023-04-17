Массовая стрельба на вечеринке в США: четверо погибших, 28 раненых

Жители небольшого города Дадевилл в штате Алабама собрались, чтобы помянуть погибших. В субботу здесь произошла массовая..

Жители небольшого города Дадевилл в штате Алабама собрались, чтобы помянуть погибших. В субботу здесь произошла массовая стрельба на вечеринке в честь дня рождения подростка. Четыре человека погибли, 28 были ранены.

В окне местной танцевальной студии, где случился инцидент, видны отверстия от пуль. Власти говорят, что стрельба началась после 10:30 вечера. Среди погибших – студент колледжа, который пришёл на вечеринку по случаю 16-летия своей сестры. О других жертвах информации пока нет.

Что стало причиной стрельбы и задержан ли виновник, также не сообщается. При этом полиция объявила, что угрозы для местных жителей больше нет.

Танцевальная студия находится недалеко от центра города с населением всего в 3000 человек.

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[Фред Хатчерсон, пастор]:

«Хочу сказать молодым людям, что вы не проходите через это в одиночку, что мы здесь ради вас, в любое время суток».

По данным полиции, на место происшествия также прибыли ФБР, Федеральное бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам и следователи местной прокуратуры.

Инцидент произошёл через несколько недель после двух громких массовых расстрелов в соседних штатах Теннесси и Кентукки.

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