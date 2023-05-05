В Сербии – вторая массовая стрельба за два дня. В пригороде Белграда 21-летний мужчина начал беспорядочно..

Вторая массовая стрельба в Сербии за два дня: 8 погибших

В Сербии – вторая массовая стрельба за два дня.

В пригороде Белграда 21-летний мужчина начал беспорядочно стрелять из автомобиля по людям близ города Младеновац. В итоге погибло восемь человек, 13 получили ранения. После этого злоумышленник скрылся.

Инцидент произошёл поздно вечером в четверг в деревнях Дубона, Малый Ораш и Шепшин. Нападавший стрелял из автоматического оружия.

Полиция начала операцию «Вихрь», задействовав более 600 полицейских, а также вертолётное подразделение МВД.

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В итоге мужчину удалось схватить в селе Виниште. Он скрывался у своего дяди.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Но министр внутренних дел страны уже назвал произошедшее «терактом».

[жительница Дубоны]:

«Что сказать? Очень грустно. Был убит молодой полицейский возраста моей дочери, который родился в 1998 году, Милан Панич. Был убит он и его сестра Дача, тоже подруга моей дочери. Я в шоке. Моя дочь сейчас на успокоительном, мы всю ночь не спали. Они выросли вместе: от детского садика и до школы». [житель Дубоны]:

«Это ужасно для нашей страны, огромная трагедия. За два дня погибло столько детей. Это плохо».

Напомним, за сутки до этого произошла другая массовая стрельба, в школе Белграда. Её учинил 13-летний ученик. В итоге погибли восемь школьников и охранник. Также шестеро детей и учитель были ранены.

Этот инцидент поверг в шок всю страну. Как выяснила полиция, ребёнок планировал нападение, написав список жертв и подготовив бутылки с зажигательной смесью. Он был вооружён двумя пистолетами своего отца, а также принёс три магазина, в которых было по 15 патронов.

При этом, подросток даже не достиг возраста, когда его могли бы привлечь к уголовной ответственности. Предполагается, что его отправят в психиатрическую клинику. А вот его родителям придётся предстать перед судом.

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