40 человек погибли во время пожара в миграционном центре в Сьюдад-Хуаресе на севере Мексики. Ещё 28..

40 человек погибли в результате пожара в миграционном центре в Мексике

40 человек погибли во время пожара в миграционном центре в Сьюдад-Хуаресе на севере Мексики. Ещё 28 человек пострадали. Их госпитализировали. Пожар вспыхнул вечером.

По словам президента Лопеса Обрадора, трагедия произошла из-за протеста. Мигрантов собирались депортировать. Вероятно, те об этом узнали. В знак несогласия подожгли матрасы.

Камера видеонаблюдения запечатлела начало пожара и то, как охранники спешно выходят из помещения. При этом мигрантов никто не выпустил.

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В миграционном центре находились 68 задержанных – все выходцы из Центральной и Южной Америки. Большинство погибших – гватемальцы. Также в числе жертв и пострадавших – мигранты из Гондураса, Сальвадора, Венесуэлы, Колумбии и Эквадора.

После пожара возле центра собрались родственники и знакомые погибших и пострадавших. Они пытаются узнать об их судьбе.

[Милагрос Васкес, мигрантка из Гондураса]:

«Мы пришли к миграционному центру, потому что вчера сюда привезли моего племянника и его друзей. Их задержали вчера утром, а потом случился пожар, и я ничего о них не знаю. Власти не дают никакой информации. Прошу список пострадавших и погибших, а мне ничего не дают».

В последнее время в приграничных городах Мексики скапливается всё больше мигрантов. Они надеются попасть в США с помощью приложения CBP One. В него загружают фотографии и документы и ждут, когда американские власти назначат дату перехода границы. Однако программа работает плохо, и люди не получают ответа месяцами. В итоге многих отправляют в миграционные центры в Мексике. После пожара в Сьюдад-Хуаресе люди напуганы.

[Виани, мигрантка из Гватемалы]:

«Мне грустно, потому что мы идём тем же путём – направляемся к границе (Мексики и США). Страшно и печально, что там случилось такое. Надеемся, что следствие всё раскроет, но тех людей уже не вернуть».

Пожар в Сьюдад-Хуаресе стал самым смертоносным пожаром в миграционном центре в Мексике за последние годы.

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