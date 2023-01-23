Беспорядки в Перу перекинулись на столицу

В столице Перу полиция блокирует улицы, пытаясь остановить толпы протестующих. Сторонники отстранённого левого президента Педро Кастильо требуют отставки правительства, а также немедленного освобождения 205 человек, задержанных на территории университета Сан-Маркос.

Ранее группа протестующих в масках ворвалась в университетский городок в Лиме и выгнала оттуда охранников, отобрав у них жилеты и спецсредства. Нарушителей порядка задержали по обвинению в незаконном проникновении на территорию университета и в предполагаемой краже электронных товаров.

В ответ сотни демонстрантов снова вышли с протестом. Многие настроены радикально и вступают в стычки с полицией. Правоохранители вынуждены применять слезоточивый газ.

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Протесты в Перу вспыхнули в начале декабря после импичмента президенту-социалисту Педро Кастильо. Перед этим тот попытался незаконно распустить Конгресс. Экс-главу государства арестовали по обвинению в попытке госпереворота и злоупотреблении властью. Обязанности президента перешли к вице-президенту Дине Болуарте.

Сторонники Кастильо требуют её отставки, роспуска Конгресса и досрочных выборов. Их уже перенесли с 2026 года на апрель 2024-го. Но ожесточённые протесты продолжаются. Несколько недель они были сосредоточены на юге страны. Теперь демонстранты едут в Лиму и устраивают беспорядки на улицах столицы.

За время протестов погибло уже более 55 человек, ещё сотни пострадали, в том числе полицейские. Такой вспышки насилия не было в Перу с 90-х годов прошлого века.

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