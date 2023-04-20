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Смертельная давка в Йемене: 90 погибших, более 300 пострадавших

Смертельная давка в Йемене: 90 погибших, более 300 пострадавших

Почти 90 человек стали жертвами смертельной давки в Йемене, более 300 пострадали, не менее 20 из..

Дата загрузки: 2023-04-20

Смертельная давка в Йемене: 90 погибших, более 300 пострадавших
Почти 90 человек стали жертвами смертельной давки в Йемене, более 300 пострадали, не менее 20 из них – серьёзно. Трагедия произошла в Старом городе Саны, которая находится под контролем повстанцев-хуситов.

Известно, что два предпринимателя организовали благотворительную акцию – раздачу денег. Она проходила в здании школы. Нуждающимся пообещали по 5000 йеменских риалов на человека – это 20 долларов США. У школы собрались сотни людей.

По словам очевидцев, чиновники-хуситы, чтобы навести порядок, стали стрелять в воздух. Пуля попала в электрический провод, произошло короткое замыкание, и погас свет. Начались паника и давка.

Официальные представители хуситов проводят расследование. По их словам, благотворительная акция проходила без согласования с властями, поэтому не было надлежащей организации. Двух предпринимателей, пожертвовавших людям деньги, взяли под стражу.

Власти пообещали выплатить родственникам погибших по 2000 долларов. Пострадавшие получат по 400 долларов.

В Йемене с 2014 года идёт гражданская война между повстанцами-хуситами и правительственными силами. Боевиков поддерживает Иран, на стороне признанного правительства выступает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

За годы войны погибло более 150 тысяч человек, включая мирных жителей. Йемен погрузился в один из самых сильных гуманитарных кризисов в мире.
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