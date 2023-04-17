Пожар в Дубае: 16 погибших, девять пострадавших

Не менее 16 человек погибли в Дубае в результате пожара в жилом доме. Ещё девять жильцов..

Не менее 16 человек погибли в Дубае в результате пожара в жилом доме. Ещё девять жильцов пострадали.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном здании в Дейре – старом районе города. Здесь проживает много рабочих-мигрантов и торговцев. На первом этаже здания располагались также продуктовый магазин и другие заведения.

В сгоревшей квартире, изначально рассчитанной на одну семью, жило много людей. Обычная практика для местных рабочих. Как правило, такие помещения дополнительно разделены перегородками из фанеры, гипсокартона и душевых занавесок. При пожаре это дополнительная угроза.

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Очевидцы говорят, что пожар начался в послеобеденное время. Сначала был сильный взрыв, похожий на взрыв газового баллона. Потом повалил густой чёрный дым.

Соседи считают, что в этот момент люди внутри спали. Это обычное явление в священный для мусульман месяц Рамадан, когда верующие воздерживаются от еды и питья от восхода до заката.

Местные СМИ сообщили, что причиной пожара стало «несоблюдение правил пожарной безопасности».

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