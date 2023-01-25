Венграм вышла боком политика контроля цен на топливо, которую больше года проводили власти. Теперь многие едут..

Венгры заправляют автомобили за границей из-за роста цен в своей стране

Венграм вышла боком политика контроля цен на топливо, которую больше года проводили власти. Теперь многие едут в соседнюю Словакию, чтобы заправить автомобили.

Правительство Венгрии отпустило цены в декабре и одновременно повысило налоги на топливо. Оно сразу подорожало. Например, в Эстергоме литр дизеля стоит 1,74 евро, а в словацком городе Штурово – 1,61 евро. Разница в стоимости бензина немного меньше.

[водитель из Венгрии]:

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«Печально, что в Венгрии топливо дороже, и с этим ничего не делают».

На другом конце страны водители едут заправлять машины в Румынию.

Премьер-министр Виктор Орбан заморозил цены на топливо в ноябре 2021 года. Бензин стал стоить 1,23 евро. В то время это было примерно на евро дешевле, чем в среднем по Евросоюзу. В приграничном городе Эстергом начали массово заправлять машины словаки. После этого Орбан повысил цены на топливо для иностранцев на 70%, чем вызвал гнев Еврокомиссии.

Между тем искусственное занижение цен привело к тому, что некоторые компании перестали импортировать топливо. Кроме того, многие мелкие фирмы разорились. В итоге рынок топлива пострадал, и возник дефицит.

[Тамаш Плетшер, аналитик]:

«Эти 13 месяцев ограничения цен полностью дестабилизировали свободный рынок топлива в Венгрии. Сейчас страна возвращается к прежним правилам, но рынок уже не тот, что раньше. Думаю, понадобятся годы, чтобы он вернулся к тому состоянию, в котором находился до ценовых ограничений».

Отпустив цены, венгерские власти повысили акцизный сбор на топливо и обложили дополнительными налогами на прибыль крупнейшую в Венгрии нефтегазовую компанию MOL.

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