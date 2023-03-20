Поляки жалуются на слишком высокую инфляцию и дорогие продукты

Полякам всё сложнее сводить концы с концами из-за рекордно высокой инфляции. Её уровень в феврале превысил..
Дата загрузки: 2023-03-20
При этом некоторые жители Варшавы считают, что, судя по ценам, инфляция выше, чем говорит статистика.
[житель Варшавы]:
«Например, сегодня за помидоры нужно заплатить около 20 злотых за килограмм. Раньше было 12 злотых. Перец тоже уже стоит около 30 злотых. Я такого не припомню».
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале выросли на 24% в годовом исчислении. А стоимость жилья, воды, электричества и газа в феврале повысилась почти на 23%.
Большинство поляков говорят, что стало сложно оплатить коммунальные счета.
[жительница Варшавы]:
«Мы учимся, потом надо работать. И при этом хочется покупать себе какие-то хорошие вещи. Но когда оплачиваешь счета, покупаешь еду, одежду и косметику, то ничего не остаётся. Даже не на что иногда сходить в кино».
При этом особенно дорогие – детские товары.
[житель Варшавы]:
«У меня двое детей. Мне нужно покупать молочные смеси, подгузники и прочее. И это очень дорого. Наверное, самая большая статья расходов».
[житель Варшавы]:
«Цены на большинство товаров, которые я покупаю в супермаркетах, такие как фрукты и овощи, в последний месяц просто взлетели».
Впрочем, эксперты также считают, что в целом инфляция в этом витке достигла своего пика, и вскоре цены на продукты начнут снижаться.
Короткая ссылка на эту страницу: