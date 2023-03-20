Полякам всё сложнее сводить концы с концами из-за рекордно высокой инфляции. Её уровень в феврале превысил..

Поляки жалуются на слишком высокую инфляцию и дорогие продукты

Полякам всё сложнее сводить концы с концами из-за рекордно высокой инфляции. Её уровень в феврале превысил 18%. Согласно статистике, это самый высокий скачок за последние 26 лет.

При этом некоторые жители Варшавы считают, что, судя по ценам, инфляция выше, чем говорит статистика.

[житель Варшавы]:

«Например, сегодня за помидоры нужно заплатить около 20 злотых за килограмм. Раньше было 12 злотых. Перец тоже уже стоит около 30 злотых. Я такого не припомню».

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале выросли на 24% в годовом исчислении. А стоимость жилья, воды, электричества и газа в феврале повысилась почти на 23%.

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Большинство поляков говорят, что стало сложно оплатить коммунальные счета.

[жительница Варшавы]:

«Мы учимся, потом надо работать. И при этом хочется покупать себе какие-то хорошие вещи. Но когда оплачиваешь счета, покупаешь еду, одежду и косметику, то ничего не остаётся. Даже не на что иногда сходить в кино».

При этом особенно дорогие – детские товары.

[житель Варшавы]:

«У меня двое детей. Мне нужно покупать молочные смеси, подгузники и прочее. И это очень дорого. Наверное, самая большая статья расходов». [житель Варшавы]:

«Цены на большинство товаров, которые я покупаю в супермаркетах, такие как фрукты и овощи, в последний месяц просто взлетели».

Впрочем, эксперты также считают, что в целом инфляция в этом витке достигла своего пика, и вскоре цены на продукты начнут снижаться.

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