В Новой Зеландии избрали нового премьера

Лидера Лейбористской партии Криса Хипкинса назначают новым премьер-министром Новой Зеландии. Бывший глава правительства Джасинда Ардерн на прошлой неделе неожиданно подала в отставку, заявив, что «устала».

В итоге на её место выбрали 44-летнего Хипкинса, который до этого занимал должность министра по противодействию пандемии COVID-19.

Церемонией руководит генерал-губернатор Новой Зеландии Синди Киро, которая считается официальным представителем монарха.

[Синди Киро, генерал-губернатор Новой Зеландии]:

«Премьер-министр, вице-премьер, мои самые искренние поздравления вам обоим». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это самая большая привилегия и ответственность в моей жизни. Я полон энергии и воодушевлён предстоящими вызовами. Вице-премьер и я очень серьёзно относимся к сегодняшним назначениям. Как премьер-министр я осознаю важность своей роли».

Также в должность вступила и вице-премьер Кармел Сепулони. Она первая представительница коренных новозеландских народов, занявшая этот пост.

[Кармел Сепулони, вице-премьер-министр Новой Зеландии]:

«Премьер-министр, поздравляю с заслуженным назначением. Спасибо за доверие, которое вы оказали мне, спасибо за то, что почтили меня, мою семью и наше тихоокеанское сообщество этим назначением».

Хипкинс пока отказывается комментировать свою будущую политику. О ней он сообщит на ближайшем заседании своего Кабинета.

Между тем, Джасинда Ардерн в последний раз покинула парламент в качестве премьер-министра нации. Перед зданием выстроились те, кто захотел с ней попрощаться.

Когда её в возрасте 37 лет избрали на кресло премьера, она стала самой молодой женщиной в мире, занявшей пост главы правительства.

Во время своей службы она родила ребёнка. Теперь говорит, что будет держаться вдали от большой политики и посвятит всё своё время семье.

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