Резкий рост курса аргентинского песо больно ударил по простым людям

Власти Аргентины обещают задействовать все инструменты, чтобы остановить падение курса национальной валюты. 25 апреля на чёрных..

Власти Аргентины обещают задействовать все инструменты, чтобы остановить падение курса национальной валюты. 25 апреля на чёрных рынках за один доллар давали почти 500 песо. Чуть более недели назад цена составляла 400 песо. Это падение в 4,6% стало самым большим за девять месяцев.

При этом официальный курс находится под жёстким контролем и составляет 221 песо. Разрыв между ним и неофициальным достигает 124%. Это рекорд с июля прошлого года, и это ещё больше толкает цены вверх и способствует ускоренной инфляции.

Падение песо на чёрном рынке вынудило президента Альберто Фернандеса девальвировать валюту, чему он долгое время сопротивлялся. Также центральный банк увеличил интервенцию на валютном рынке.

Девальвация валюты может помочь сократить дефицит торгового баланса и увеличить экспорт, в том числе зерна. Но это также урезает реальную стоимость сбережений людей и оказывает давление на местные цены.

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[Диего Траверсо, житель Буэнос-Айреса]:

«Люди не могут откладывать деньги, поскольку зарплаты не хватает. Переговоры о повышении зарплат в последние сутки провалились».

[Кристиан Обаро, житель Буэнос-Айреса]:«Курс доллара зашкаливает, мы работаем в сфере ИТ, все цены в долларах. Это тормозит наши закупки. Стараемся всё закупать сразу, поскольку цены растут изо дня в день».

[Самуэль Абрамето, житель Буэнос-Айреса]:«Думаю написать цены в долларах, а продавать товары в песо по текущему курсу доллара. Не знаю, как с этим справиться. Люди меняют ценники каждый день. Это безумие».

Всё это происходит на фоне исторической засухи, которая ударила по экспорту ключевых зерновых и вызвала нехватку иностранной валюты.

Согласно оценкам экономистов, инфляция в Аргентине к концу года превысит 100%.

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