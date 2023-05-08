Падение аргентинского песо больно ударило по текстильной отрасли. Цены на ткань в стране выросли более чем..

Более чем в два раза подорожали ткани в Аргентине на фоне рекордного падения песо

Падение аргентинского песо больно ударило по текстильной отрасли. Цены на ткань в стране выросли более чем в два раза всего за месяц.

Импортёры говорят, что должны продавать свою продукцию по официальному курсу, который составляет около 220 аргентинских песо за доллар. Однако из-за квот на импорт и задержек в поставках им приходится всё чаще устанавливать цены по курсу на чёрном рынке, который достигает 470 песо за доллар.

[Сусана Хабиб, продавец и импортёр тканей]:

«Цены выросли в три-четыре раза из-за доллара. Большинство из нас работает с импортными товарами, нитки импортируют. Я тоже импортирую, поэтому постоянно нужно крутиться из-за доллара».

Теперь продавцы призывают правительство решить проблему с огромным отрывом официального курса от курса на чёрном рынке, который превышает 100%.

[Игнасио Феррари, продавец тканей]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Люди сейчас спешат сделать покупки после повышения курса доллара. Они знают, что в ближайшие дни их покупательская способность снизится ещё больше». [Элия Гарридо, пенсионерка]:

«Ткань стала в два раза дороже. Насколько я знаю, это потому, что её импортируют за доллары. Мы были тут месяц назад, и вот решили снова пойти в магазин и увидели, что цены очень выросли. Денег ни на что не хватает. Они обесцениваются. Банкноты наивысшего номинала уже недостаточно, чтобы купить метр ткани».

А в ателье по пошиву одежды говорят, что теперь клиенты редко заказывают новые вещи.

[Мария Тереза Педулья, портная]:

«Разница очень заметна. Раньше я никогда не перешивала одежду. А теперь люди приносят её, чтобы перешить, поскольку не могут купить новую. Они не могут потянуть эти цены, поскольку зарплат не хватает».

Годовая инфляция в Аргентине превышает 100%. Она растёт на фоне сильнейшей за шесть лет засухи, которая привела к сокращению экспорта и усилила давление на и без того скудные долларовые резервы.

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