Кубинцы днями стоят за бензином, а власти не объясняют причину дефицита

На несколько кварталов растянулись очереди за бензином в Гаване. Кубинцы часами, а то и днями ждут..

На несколько кварталов растянулись очереди за бензином в Гаване. Кубинцы часами, а то и днями ждут возможности заправить баки. На фоне нарастающего экономического кризиса дефицит топлива также всё острее.

Из-за нехватки бензина страдают водители и частного, и общественного транспорта. Это ухудшает и без того напряжённую обстановку в самом густонаселённом городе страны.

[водитель такси]:

«Мы стоим в очереди уже три дня, а бензина всё нет. И мы не знаем, будет ли он вообще. Некоторые люди приехали из сельской местности и не могут вернуться домой, поскольку нет топлива на дорогу».

Между тем власти не объясняют причину такого острого дефицита топлива и не сообщают, изменится ли ситуация к лучшему.

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2 апреля в государственной газете Granma посвятили этому вопросу целую статью. В ней признавалась проблема нехватки топлива. Также была описана новая программа его распределения, в которой приоритет отдаётся общественному транспорту. Однако статью вскоре убрали с сайта, и она больше не доступна.

В начале этого года Венесуэла увеличила поставки нефти на Кубу. В январе она поставляла 40 тысяч баррелей в сутки, в феврале – 52 тысячи, а в марте – 76 тысяч. Но, согласно официальным данным, бензина и дизеля привозили мало.

[водитель]:

«На Кубу поступает недостаточно топлива, и его просто не хватает на всех».

Кубинцы также страдают от перебоев с электричеством и от нехватки продуктов питания. Экономический кризис ухудшился во время пандемии, а также после того, как США ужесточили санкции против социалистической страны.

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