«Ищу границы возможного»: уже год не пользуется городским электричеством житель Нью-Йорка

Слова не должны расходиться с делами. Эта старая пословица вдохновила жителя Нью-Йорка изменить образ жизни. Джошуа Сподек – профессор и блогер. Он выступает за сохранение природы и ресурсов планеты.

Десять лет назад мужчина отказался от покупки упакованных продуктов. С 2016 года не летает на самолётах, а с 2019-го не выбрасывает мусор. В 2021-м отключил от электричества холодильник. В мае прошлого года полностью перестал пользоваться услугами городской электросети.

[Джошуа Сподек, блогер]:

«Люди думают, что это осложняет жизнь. Но это великолепно. Это приятно и экономит деньги. Это весело».

Сначала Джошуа хотел продержаться без электричества месяц. Купил подержанный аккумулятор и солнечную панель. Раз в день поднимается на крышу, преодолевая одиннадцать этажей. Лифтом тоже не пользуется. Наверху заряжает батарею.

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[Джошуа Сподек, блогер]:

«Зимой можно было заряжать только с 11 утра до 3 часов дня. Солнце стояло низко, так что полностью зарядить батарею удавалось не всегда. Теперь заряжать можно с 9 утра».

К аккумулятору мужчина подключает ноутбук или мультиварку. Первые полгода было трудно. Но потом блогер понял, что спокойно продержится и год. Сейчас планирует продолжить эксперимент.

[Джошуа Сподек, блогер]:

«Если бы мне раньше сказали попробовать жить так, я не стал бы утруждаться. Но теперь показываю, что это возможно. Я как исследователь – ищу границы этого возможного».

Джошуа также собирает в ресторанах и кафе неиспользованные продукты, которые в противном случае попали бы в мусорный бак. Отвозит их в Челси, где прямо на улице стоят общественные холодильник и шкаф. Здесь действует принцип: бери что нужно и оставляй что можешь без вопросов. Нуждающиеся горожане могут отсюда бесплатно брать любые продукты.

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