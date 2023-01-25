В Африке крыс учат выявлять туберкулёз

Гамбийские хомяковые крысы уже стали героями в глазах африканских учёных. Ранее этих грызунов научили находить мины, а теперь они умеют выявлять туберкулёз.

Дрессированные крысы работают в 21 медицинском центре в Дар-эс-Саламе в Танзании и помогли спасти немало людей. По словам учёных, диагностика с помощью грызунов часто бывает эффективнее обычных лабораторных исследований.

[Джозеф Сока, исследователь]:

«В отличие от других методов анализ с помощью крыс подходит и для пациентов с ВИЧ. То есть грызуны легко выявляют туберкулёз у таких людей, а стандартные методы, включая молекулярно-генетический, не всегда эффективны».

На обучение крыс уходит девять месяцев. Сначала грызунов приручают. Потом дрессируют, давая им понюхать несколько образцов. Над теми, где есть патогенные бактерии, крысы ненадолго останавливаются.

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[Дхавал Шах, исследователь]:

«У крыс 50% слизистой оболочки покрыто обонятельными рецепторами, а у людей – около пяти процентов. Это означает, что крысы обладают очень чувствительным обонянием и хорошо улавливают различные запахи в окружающей среде».

Ещё один плюс в диагностике с помощью таких живых лабораторий в скорости. Обычные методы позволяют сделать анализ за два часа, но иногда на это требуются дни. Крыса за два часа тестирует 50 образцов.

В африканских странах с плохо развитой системой здравоохранения много больных туберкулёзом. Например, в Мозамбике в 2018 году им заразились более 160 тысяч человек. По мнению исследователей, грызуны стали бы отличным решением проблемы.

Учёные надеются, что в ближайшее время ВОЗ одобрит диагностику с помощью крыс. Для этого нужно, чтобы грызуны выявляли болезнь с 90-процентной точностью. Давнее исследование показало только 75-процентную точность, но в нём были недостатки. Специалисты учли ошибки и теперь намерены провести новое тестирование.

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