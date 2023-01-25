Ровер для исследования Антарктиды построили студенты в Нидерландах

«Ледяной куб» – так назвали это изобретение студенты Технического университета Эйндховена в Нидерландах. Они построили электрический..

«Ледяной куб» – так назвали это изобретение студенты Технического университета Эйндховена в Нидерландах. Они построили электрический ровер. Но он будет исследовать не чужую, а нашу планету, в частности её самый южный континент – Антарктиду.

[Лоренц Эдельман, руководитель команды Polar]:

«Сейчас в Антарктиде нет транспортных средств, подобных нашему, нет электромобилей. Там используют большие машины, работающие на ископаемом топливе».

Изобретатели испытали ровер зимой в Норвегии, чтобы проверить, как он работает в условиях экстремального холода. Это позволило выявить недостатки, но в целом всё прошло хорошо.

[Лоренц Эдельман, руководитель команды Polar]:

«Мы не знали, как всё пройдёт. Поэтому для нас стало сюрпризом, когда аппарат превзошёл наши ожидания. Он отлично проехал по снегу».

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На создание ровера ушло два года. Сначала над этим работали шесть человек. Сейчас в команде уже 27 студентов.

[Йорд Сибен, студент]:

«Иногда я думал, что совершенно невозможно что-то сделать. Я даже думал, что слишком далёк от того, чтобы суметь построить автомобиль с нуля. Я часто ошибался, но поэтому процесс и получился таким захватывающим».

Техническую поддержку изобретателям обеспечил университет, а материальную – спонсоры.

Сейчас команда продолжает улучшать прототип. Пока аппарат работает на дистанционном управлении. Студенты хотят сделать его полностью автономным. Они планируют провести испытания в Антарктиде через несколько лет.

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