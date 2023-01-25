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Ровер для исследования Антарктиды построили студенты в Нидерландах

Ровер для исследования Антарктиды построили студенты в Нидерландах

«Ледяной куб» – так назвали это изобретение студенты Технического университета Эйндховена в Нидерландах. Они построили электрический..

Дата загрузки: 2023-01-26

Ровер для исследования Антарктиды построили студенты в Нидерландах

«Ледяной куб» – так назвали это изобретение студенты Технического университета Эйндховена в Нидерландах. Они построили электрический ровер. Но он будет исследовать не чужую, а нашу планету, в частности её самый южный континент – Антарктиду.

[Лоренц Эдельман, руководитель команды Polar]:
«Сейчас в Антарктиде нет транспортных средств, подобных нашему, нет электромобилей. Там используют большие машины, работающие на ископаемом топливе».

Изобретатели испытали ровер зимой в Норвегии, чтобы проверить, как он работает в условиях экстремального холода. Это позволило выявить недостатки, но в целом всё прошло хорошо.

[Лоренц Эдельман, руководитель команды Polar]:
«Мы не знали, как всё пройдёт. Поэтому для нас стало сюрпризом, когда аппарат превзошёл наши ожидания. Он отлично проехал по снегу».

На создание ровера ушло два года. Сначала над этим работали шесть человек. Сейчас в команде уже 27 студентов.

[Йорд Сибен, студент]:
«Иногда я думал, что совершенно невозможно что-то сделать. Я даже думал, что слишком далёк от того, чтобы суметь построить автомобиль с нуля. Я часто ошибался, но поэтому процесс и получился таким захватывающим».

Техническую поддержку изобретателям обеспечил университет, а материальную – спонсоры.

Сейчас команда продолжает улучшать прототип. Пока аппарат работает на дистанционном управлении. Студенты хотят сделать его полностью автономным. Они планируют провести испытания в Антарктиде через несколько лет.
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