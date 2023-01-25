В Великобритании зарегистрировали 200 пропавших без вести детей-мигрантов

Дети-мигранты массово исчезают из поля зрения государственных структур в Великобритании. И большинство из них – из..
Дата загрузки: 2023-01-26
По его словам, из-за нехватки мест в специализированных миграционных центрах искателей убежища нередко размещают в отелях. Среди них и дети, и подростки без сопровождения взрослых.
[Роберт Дженрик, министр иммиграции Великобритании]:
«У нас нет полномочий задерживать детей без сопровождения, ищущих убежища. Мы знаем, что некоторые из них пропадают без вести».
По словам Роберта Дженрика, в настоящее время числится 200 детей-мигрантов, местонахождение которых неизвестно.
При этом использование отелей в качестве места размещения подвергается критике. Оппоненты считают, что в них невозможно обеспечить детям безопасность.
[Роберт Дженрик, министр иммиграции Великобритании]:
«Рост числа переправ на небольших лодках создал серьёзную нагрузку на систему приютов. У нас не было другой альтернативы, кроме как временно использовать специализированные отели, чтобы дать некоторым несовершеннолетним без сопровождения крышу над головой».
За последние два года число людей, прибывающих в Англию через Ла-Манш, удвоилось. Теперь это одна из главных проблем, которая стоит перед правящей Консервативной партией.
[Роберт Дженрик, министр иммиграции Великобритании]:
«Среди детей, пропавших без вести, 88% – граждане Албании. Остальные 12% – из Афганистана, Египта, Индии, Вьетнама, Пакистана и Турции».
В 2022 году в Великобританию через Ла-Манш перебралось более 45 тысяч нелегальных мигрантов.
При этом в декабре прошлого года Верховный суд Великобритании признал законным правительственный план, который предусматривает депортацию незаконно прибывших искателей убежища в Руанду.
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