В Перу газовая компания ищет древние гробницы индейцев

И бизнес, и наука. Газовая компания в Перу поневоле занялась ещё и археологией. Газовики, прокладывая трубы,..
Дата загрузки: 2023-04-29
[Сесилия Камарго, археолог и сотрудница газовой компании]:
«Мы нашли много ценностей. Это и руины доиспанских строений, включая каменные стены и глинобитные перегородки, и древние ритуальные сосуды, и множество захоронений».
Последнее открытие сделали на днях в Лиме. Рабочие нашли останки человека, который жил 600 лет назад в эпоху культуры Чанкай. Останки завёрнуты в саван. Сейчас археологи осторожно отделяют его от костей.
В Перу часто находят древние останки и руины зданий во время строительных работ. Только в одной Лиме находится 400 памятников археологии.
Наиболее важные археологические комплексы в Перу – это руины древнего города Мачу-Пикчу в регионе Куско и таинственные геоглифы Наски на южном побережье страны.
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