fb pixel
Телеканал NTD

В Перу газовая компания ищет древние гробницы индейцев

В Перу газовая компания ищет древние гробницы индейцев

И бизнес, и наука. Газовая компания в Перу поневоле занялась ещё и археологией. Газовики, прокладывая трубы,..

Дата загрузки: 2023-04-29

В Перу газовая компания ищет древние гробницы индейцев
И бизнес, и наука. Газовая компания в Перу поневоле занялась ещё и археологией. Газовики, прокладывая трубы, перекопали почти все улицы Лимы и Кальяо. В итоге сделали 1700 археологических находок. Руководству компании пришлось нанять археологов.

[Сесилия Камарго, археолог и сотрудница газовой компании]:
«Мы нашли много ценностей. Это и руины доиспанских строений, включая каменные стены и глинобитные перегородки, и древние ритуальные сосуды, и множество захоронений».

Последнее открытие сделали на днях в Лиме. Рабочие нашли останки человека, который жил 600 лет назад в эпоху культуры Чанкай. Останки завёрнуты в саван. Сейчас археологи осторожно отделяют его от костей.

В Перу часто находят древние останки и руины зданий во время строительных работ. Только в одной Лиме находится 400 памятников археологии.

Наиболее важные археологические комплексы в Перу – это руины древнего города Мачу-Пикчу в регионе Куско и таинственные геоглифы Наски на южном побережье страны.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...