Школьное обучение на австралийском острове Грейт-Кеппел выглядит немного иначе, чем в других местах. Это смесь онлайн-обучения,..

Как австралийская семья живёт и учится на острове с населением в 20 человек

Школьное обучение на австралийском острове Грейт-Кеппел выглядит немного иначе, чем в других местах.

Это смесь онлайн-обучения, купания в океане и использования уникальных способов получения знаний.

И школьный класс этих девочек очень отличается от того, что было бы в городе.

[Эми Харрис, мама девочек]:

«Итак, у нас есть первый класс и подготовительный. Для пяти и шести лет».

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В целом на этом пляжном острове недалеко от побережья центрального Квинсленда проживает 20 человек.

Семья Эми Харрис переехала сюда из Брисбена семь лет назад.

Муж женщины работает в местном отеле.

[Эми Харрис, мама девочек]:

«Келли, мой муж, – менеджер. Так что у него много работы, он не помогает в учёбе. Кроме того, я работаю полный рабочий день, планируя свадьбы».

Девочки живут на острове с рождения. Когда началась школа, пришлось искать выход.

[Эми Харрис, мама девочек]:

«Итак, они проводят, вероятно, около часа или двух часов онлайн с учителем дистанционного обучения. А в перерывах делают уроки». [Амелия Ахерон, учитель школы дистанционного обучения]:

«Мы должны действительно осознавать, что школьники не находятся перед нами. И поэтому, во время уроков мы должны проверять, вовлечены ли ученики в процесс».

А после занятий уроки продолжаются уже на природе.

[Эми Харрис, мама девочек]:

«Мы много считаем, когда собираем какие-то вещи, палочки, ракушки, учимся писать на песке».

Конечно, жизнь на острове не всегда доставляет удовольствие. Например, проблемой может стать доступ к пресной воде и Интернету.

Но женщина пока ни о чём не жалеет.

[Эми Харрис, мама девочек]:

«Иногда трудно. Порой хочется собрать вещи и вернуться на материк. Но девочки подрастают, становится немного легче их растить, так что я уже вижу наше будущее здесь».

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