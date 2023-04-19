Древний коралловый риф нашли у Галапагосских островов

Не известный ранее древний коралловый риф нашли у берегов Галапагосских островов. Открытие сделали эквадорские учёные.

Исследователи изучали глубины Тихого океана и обнаружили риф длиной примерно два километра. Он находится на вершине подводной горы на глубине 400 метров. При этом более половины кораллов живые.

[Стюарт Бэнкс, исследователь]:

«Удивительно то, что они образуют древние рифовые структуры. Мы не находили таких больших и развитых коралловых рифов на такой глубине. Этому рифу тысячи лет или больше».

Раньше учёные полагали, что климатический феномен Эль-Ниньо 82-го – 83-го годов прошлого века пережил только один галапагосский коралловый риф – Веллингтон. Он находится у берегов острова Кулпеппер.

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Местные кораллы привыкли к холодной воде, а Эль-Ниньо приносит тёплые течения. Вода прогревается, и кораллы погибают. Но, как оказалось, погибли не все.

[Дэнни Руэда, директор национального парка Галапагос]:

«Это открытие важно, потому что мы нашли нетронутую экосистему, которую никогда не изучали и за которой никогда не наблюдали. Наша обязанность – наблюдать за ней, чтобы сохранить её биоразнообразие».

Галапагосский морской заповедник раньше занимал 138 тысяч квадратных километров. В прошлом году его расширили ещё на 60 тысяч квадратных километров. Заповедник создан для защиты редких видов животных, мигрирующих между Галапагосами и необитаемым островом Кокос, принадлежащем Коста-Рике.

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