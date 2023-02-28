Жители Майами находят на стройплощадках окаменелости и останки людей

По мере того как застройщики продолжают возводить новые здания в финансовом районе Майами, некоторые местные жители..

По мере того как застройщики продолжают возводить новые здания в финансовом районе Майами, некоторые местные жители призывают немного замедлить темпы.

Они хотят помочь археологам сохранить доисторические артефакты, найденные на строительных площадках.

Как бы маловероятно это ни казалось для Майами, на Брикелл-авеню выкапывают кости, глиняную посуду и инструменты, которым могут быть тысячи лет.

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[Уильям Пестл, археолог]:

«На южном берегу реки Майами, на этом большом участке, археологи обнаружили невероятный набор артефактов. Это удивительное место, которое уходит в прошлое не на несколько сотен или тысяч лет, а на пять, шесть, семь тысяч лет».

Фактически, современный Брикелл, расположенный в устье реки Майами, когда-то был местом оживлённого поселения под названием Текеста. Его испанцы обнаружили в XVI веке.

Чтобы сохранить эту историю, местные жители в начале февраля призвали отложить строительные работы на Брикелл-авеню.

Старожил Ишмаэль Бермудес хорошо знает, что такое раскопки.

Он живёт в ярком семейном доме – последнем на Брикелл-авеню. Десятилетия назад под своей крышей он начал собственные археологические исследования.

Он нашёл окаменелости и даже человеческие останки. Говорит, что пытается сохранить историю Майами.

[Ишмаэль Бермудес, археолог-любитель]:«Когда находишь особое место, то нужно работать и в окрестностях, а также сохранить это для людей всего мира».

Местные застройщики пока никак не отреагировали на призывы людей. Так же, как и Совет по охране истории и окружающей среды Майами.

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