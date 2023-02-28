Жители Майами находят на стройплощадках окаменелости и останки людей

По мере того как застройщики продолжают возводить новые здания в финансовом районе Майами, некоторые местные жители..
Дата загрузки: 2023-02-28
Они хотят помочь археологам сохранить доисторические артефакты, найденные на строительных площадках.
Как бы маловероятно это ни казалось для Майами, на Брикелл-авеню выкапывают кости, глиняную посуду и инструменты, которым могут быть тысячи лет.[Уильям Пестл, археолог]:
«На южном берегу реки Майами, на этом большом участке, археологи обнаружили невероятный набор артефактов. Это удивительное место, которое уходит в прошлое не на несколько сотен или тысяч лет, а на пять, шесть, семь тысяч лет».
Фактически, современный Брикелл, расположенный в устье реки Майами, когда-то был местом оживлённого поселения под названием Текеста. Его испанцы обнаружили в XVI веке.
Чтобы сохранить эту историю, местные жители в начале февраля призвали отложить строительные работы на Брикелл-авеню.
Старожил Ишмаэль Бермудес хорошо знает, что такое раскопки.
Он живёт в ярком семейном доме – последнем на Брикелл-авеню. Десятилетия назад под своей крышей он начал собственные археологические исследования.
Он нашёл окаменелости и даже человеческие останки. Говорит, что пытается сохранить историю Майами.[Ишмаэль Бермудес, археолог-любитель]:
«Когда находишь особое место, то нужно работать и в окрестностях, а также сохранить это для людей всего мира».
Местные застройщики пока никак не отреагировали на призывы людей. Так же, как и Совет по охране истории и окружающей среды Майами.
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