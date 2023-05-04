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«Я осталась ни с чем»: более 130 человек стали жертвами ливней в Руанде

«Я осталась ни с чем»: более 130 человек стали жертвами ливней в Руанде

По меньшей мере, 136 человек погибли в Руанде в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями...

Дата загрузки: 2023-05-04

«Я осталась ни с чем»: более 130 человек стали жертвами ливней в Руанде
По меньшей мере, 136 человек погибли в Руанде в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.

Многие люди оказались в ловушке в собственных домах. В регионе работают спасатели.

[пострадавший от наводнения]:
«Моя жена стояла у окна, когда в дом хлынула вода. Она упала и попыталась вытащить из дома ребёнка. Меня вода тоже сбила с ног, но к счастью я тоже смог выбраться, хоть и поранил ноги».

Президент Руанды Поль Кагаме в своём заявлении сказал, что его правительство помогает пострадавшим, в том числе с временным переселением. Но помощь пока видят не все.

[пострадавшая от наводнения]:

«У меня нет денег на аренду дома, нет мужа, нет детей. Не знаю, куда идти. Это было очень опасное бедствие».

[пострадавшая от наводнения]:
«Как видите, я осталась ни с чем. Нет кровати, нет дома. Я пришла сюда на работу. Я в безопасности, но никаких вещей у меня не осталось».

В соседней Уганде также есть погибшие. Как сообщает Красный Крест, в горной местности недалеко от границы с Руандлой жертвами оползня стали шесть человек. Пятеро были членами одной семьи. Спасатели пытаются достать их тела.

Сильные и затяжные дожди идут в Руанде и Уганде с конца марта. Разрушены дома. Сотни людей были вынуждены бежать.

По данным метеобюро Руанды, в мае эту восточноафриканскую страну также ждёт больше осадков, чем обычно.
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