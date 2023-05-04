По меньшей мере, 136 человек погибли в Руанде в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями...

«Я осталась ни с чем»: более 130 человек стали жертвами ливней в Руанде

По меньшей мере, 136 человек погибли в Руанде в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.

Многие люди оказались в ловушке в собственных домах. В регионе работают спасатели.

[пострадавший от наводнения]:

«Моя жена стояла у окна, когда в дом хлынула вода. Она упала и попыталась вытащить из дома ребёнка. Меня вода тоже сбила с ног, но к счастью я тоже смог выбраться, хоть и поранил ноги».

Президент Руанды Поль Кагаме в своём заявлении сказал, что его правительство помогает пострадавшим, в том числе с временным переселением. Но помощь пока видят не все.

[пострадавшая от наводнения]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «У меня нет денег на аренду дома, нет мужа, нет детей. Не знаю, куда идти. Это было очень опасное бедствие». [пострадавшая от наводнения]:

«Как видите, я осталась ни с чем. Нет кровати, нет дома. Я пришла сюда на работу. Я в безопасности, но никаких вещей у меня не осталось».

В соседней Уганде также есть погибшие. Как сообщает Красный Крест, в горной местности недалеко от границы с Руандлой жертвами оползня стали шесть человек. Пятеро были членами одной семьи. Спасатели пытаются достать их тела.

Сильные и затяжные дожди идут в Руанде и Уганде с конца марта. Разрушены дома. Сотни людей были вынуждены бежать.

По данным метеобюро Руанды, в мае эту восточноафриканскую страну также ждёт больше осадков, чем обычно.

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