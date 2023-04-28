Супруги спасли более 300 старых собак

Супруги Мариеса и Крис Хьюз всегда любили собак. Они создали службу по их спасению. Однажды Мариеса просматривала фотографии на сайте приюта для животных в округе Семинол в американском штате Флорида. На одной из них она увидела старого пса Мозеса. Он уже долго жил в приюте, и его собирались усыпить.



«На фотографии он был на белом фоне в галстуке. Пёс выглядел как настоящий маленький джентльмен, и я поняла, что мы должны его спасти», – вспоминает Мариеса.



Супруги забрали Мозеса, надеясь найти ему хозяина. Пёс быстро подружился с другими собаками. Казалось, что он живёт в доме много лет. «Через несколько недель я поняла, что он останется с нами. Он был особенной собакой, ему нравились все люди, которых он встречал», – рассказала Мариеса.



Спустя два года Мозес заболел и больше не смог стоять на ногах. У пса обнаружили неоперабельную опухоль спинного мозга. Супруги пробовали разные способы лечения, но через месяц собака умерла.



После смерти пса Крис захотел спасать старых собак и оплачивать медицинские расходы на их лечение. Мариеса сомневалась, что у них с мужем хватит средств, вспоминая, сколько денег они потратили на лечение Мозеса.



Но нашлось немало людей, готовых помочь старющим собакам. Проект «Мистер Мо» полностью финансируется за счёт пожертвований. «Для нас главное улучшить качество жизни старых собак. Мы стараемся лечить больных животных, а не просто поддерживать их жизнь. Я думаю, что люди старше 70 согласятся со мной: возраст – это не болезнь. Так что давайте перестанем относиться к нему как к болезни. Относитесь к 16-летней собаке так же, как к 6-летней. Старые животные заслуживают не меньше любви и заботы, чем молодые», – считает Мариеса.



Супруги рассказали, что не только дают приют пожилым собакам и оплачивают медицинские расходы, но и стараются делать так, чтобы собаки оставались со своими хозяевами.

«Если владелец собаки звонит и говорит, что не может оплатить медицинские расходы, и ему нужно отдать собаку в приют, мы стараемся помочь. Для собаки лучше, когда она остаётся в доме, где её любят. Это самый хороший вариант», – считают супруги.



Благодаря проекту «Мистер Мо» супруги спасли более 300 сот стареющих собак.