У Канарских островов спасли 120 мигрантов, чьи лодки сели на мель

Более 120 мигрантов за один день спасла береговая охрана Испании. Они плыли на трёх лодках из..

Более 120 мигрантов за один день спасла береговая охрана Испании. Они плыли на трёх лодках из Африки в сторону Канарских островов. Все три сели на мель недалеко от Тенерифе.

Сначала обнаружили лодку, на которой было 23 пассажира, включая пять женщин и четырёх детей. По словам мигрантов, они отправились в путешествие из города Дахла в Западной Сахаре. Изначально на борту было 29 человек, но шестеро умерли в дороге. Это четверо мужчин и две женщины. Мигранты выкинули их тела в море.

[Лурдес Эрнандес, представительница Красного Креста]:

«Они говорят, что пробыли в море девять дней, и за это время умерло шесть человек».

В спасательной операции участвовали два вертолёта и два судна. Мигрантов доставили в город Лос-Кристианос на Тенерифе.

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Немного позже береговая охрана обнаружила ещё две лодки, севшие на мель. На них находились 86 мужчин и 12 женщин. Всех доставили в порт Аргинегин на острове Гран-Канария.

В последние годы мигранты, стремящиеся попасть в Европу, всё чаще выбирают опасный маршрут из Африки через Атлантику к Канарским островам. Это связано с тем, что военно-морские силы Евросоюза активно патрулируют Средиземное море и возвращают лодки мигрантов в Ливию.

По данным МВД Испании, в январе на Канарские острова переправились 566 мигрантов. А за весь прошлый год их прибыло более 15 тысяч. При этом, по статистике Морской спасательной службы Испании, в Атлантическом океане тонет каждый 20-й мигрант.

Между тем на прошлой неделе лидеры Евросоюза договорились ужесточить охрану границ, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Африки, Азии и с Ближнего Востока.

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