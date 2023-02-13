У Канарских островов спасли 120 мигрантов, чьи лодки сели на мель

Более 120 мигрантов за один день спасла береговая охрана Испании. Они плыли на трёх лодках из..
Дата загрузки: 2023-02-13
Более 120 мигрантов за один день спасла береговая охрана Испании. Они плыли на трёх лодках из Африки в сторону Канарских островов. Все три сели на мель недалеко от Тенерифе.
Сначала обнаружили лодку, на которой было 23 пассажира, включая пять женщин и четырёх детей. По словам мигрантов, они отправились в путешествие из города Дахла в Западной Сахаре. Изначально на борту было 29 человек, но шестеро умерли в дороге. Это четверо мужчин и две женщины. Мигранты выкинули их тела в море.
[Лурдес Эрнандес, представительница Красного Креста]:
«Они говорят, что пробыли в море девять дней, и за это время умерло шесть человек».
В спасательной операции участвовали два вертолёта и два судна. Мигрантов доставили в город Лос-Кристианос на Тенерифе.
Немного позже береговая охрана обнаружила ещё две лодки, севшие на мель. На них находились 86 мужчин и 12 женщин. Всех доставили в порт Аргинегин на острове Гран-Канария.
В последние годы мигранты, стремящиеся попасть в Европу, всё чаще выбирают опасный маршрут из Африки через Атлантику к Канарским островам. Это связано с тем, что военно-морские силы Евросоюза активно патрулируют Средиземное море и возвращают лодки мигрантов в Ливию.
По данным МВД Испании, в январе на Канарские острова переправились 566 мигрантов. А за весь прошлый год их прибыло более 15 тысяч. При этом, по статистике Морской спасательной службы Испании, в Атлантическом океане тонет каждый 20-й мигрант.
Между тем на прошлой неделе лидеры Евросоюза договорились ужесточить охрану границ, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Африки, Азии и с Ближнего Востока.
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