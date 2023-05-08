В Канаде 30 000 человек эвакуировались из-за лесных пожаров

Во власти огня оказалась канадская провинция Альберта. Почти 30 тысяч человек были вынуждены покинуть дома. Ещё..
Дата загрузки: 2023-05-09
Сейчас в Альберте зафиксировано 108 действующих лесных пожаров. 31 из них вышел из-под контроля. Власти провинции ввели чрезвычайное положение.
[Кристи Такер, пресс-секретарь отдела по лесным пожарам]:
«В этом году в провинции общая площадь пожаров превысила 375 тысяч гектаров».
Более 40 строений пострадало. В заповеднике Фокс-Лейк сгорел полицейский участок.
[Кристи Такер, пресс-секретарь отдела по лесным пожарам]:
«Я рада сообщить, что, насколько мне известно, никто из жителей Альберты, включая пожарных, не получил серьёзных травм в ходе операции по ликвидации пожаров».
Эта весна на западе Канады выдалась холодной. Но в начале мая стало не по сезону жарко. В некоторые дни температура поднималась выше 30 градусов. Это спровоцировало пожары.
В минувшие выходные местами прошли дожди и облегчили работу пожарных. Однако в других районах погода оставалась жаркой и ветреной, что усложнило ситуацию. На помощь в Альберту прибыли пожарные из провинций Квебек и Онтарио.
По прогнозам синоптиков, следующие несколько дней будут прохладными и дождливыми в южной и центральной частях Альберты. На севере провинции сохранится жаркая и сухая погода.
В этом году в Альберте произошло уже почти 350 лесных пожаров.
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