В Канаде 30 000 человек эвакуировались из-за лесных пожаров

Во власти огня оказалась канадская провинция Альберта. Почти 30 тысяч человек были вынуждены покинуть дома. Ещё..

Во власти огня оказалась канадская провинция Альберта. Почти 30 тысяч человек были вынуждены покинуть дома. Ещё тысячи людей получили предупреждение о возможной эвакуации.

Сейчас в Альберте зафиксировано 108 действующих лесных пожаров. 31 из них вышел из-под контроля. Власти провинции ввели чрезвычайное положение.

[Кристи Такер, пресс-секретарь отдела по лесным пожарам]:

«В этом году в провинции общая площадь пожаров превысила 375 тысяч гектаров».

Более 40 строений пострадало. В заповеднике Фокс-Лейк сгорел полицейский участок.

[Кристи Такер, пресс-секретарь отдела по лесным пожарам]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я рада сообщить, что, насколько мне известно, никто из жителей Альберты, включая пожарных, не получил серьёзных травм в ходе операции по ликвидации пожаров».

Эта весна на западе Канады выдалась холодной. Но в начале мая стало не по сезону жарко. В некоторые дни температура поднималась выше 30 градусов. Это спровоцировало пожары.

В минувшие выходные местами прошли дожди и облегчили работу пожарных. Однако в других районах погода оставалась жаркой и ветреной, что усложнило ситуацию. На помощь в Альберту прибыли пожарные из провинций Квебек и Онтарио.

По прогнозам синоптиков, следующие несколько дней будут прохладными и дождливыми в южной и центральной частях Альберты. На севере провинции сохранится жаркая и сухая погода.

В этом году в Альберте произошло уже почти 350 лесных пожаров.

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